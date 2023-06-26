Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 8 Bin 900 Lira 69 Kuruş

Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 900 lira 69 kuruş olarak belirlendi. Toplam işlem hacmi ise 74 milyon 632 bin 268 lira olarak gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 900 lira 69 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 74 milyon 632 bin 268 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 17 milyon 670 bin 900 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 8 bin 900 lira 69 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 8 milyon 413 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 345 lira 72 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 455 lira 66 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 53 milyon 391 bin 502 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 60 milyon 315 bin 56 metreküp olarak kayıtlara geçti.