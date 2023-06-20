Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 8 Bin 649 Lira 9 Kuruş

Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 649 lira 9 kuruş olarak belirlendi. Toplam işlem hacmi ise 24 milyon 450 bin 990 lira olarak gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 649 lira 9 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 24 milyon 450 bin 990 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 8 milyon 926 bin 766 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 8 bin 649 lira 9 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 827 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 81 lira 54 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 216 lira 64 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 82 milyon 325 bin 296 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 81 milyon 23 bin 871 metreküp olarak kayıtlara geçti.