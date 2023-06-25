Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 8 Bin 645 Lira 23 Kuruş

Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 645 lira 23 kuruş olarak belirlendi. Toplam işlem hacmi ise 17 milyon 670 bin 900 lira olarak gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 645 lira 23 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 17 milyon 670 bin 900 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 45 milyon 346 bin 926 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 8 bin 645 lira 23 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 44 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 77 lira 49 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 212 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 53 milyon 391 bin 502 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 60 milyon 315 bin 56 metreküp olarak kayıtlara geçti.