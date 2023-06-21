Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 8 Bin 639 Lira 28 Kuruş

Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 639 lira 28 kuruş olarak belirlendi. Toplam işlem hacmi ise 10 milyon 869 bin 356 lira olarak gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 639 lira 28 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 869 bin 356 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 24 milyon 450 bin 990 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 8 bin 639 lira 28 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 258 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 71 lira 24 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 207 lira 32 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 78 milyon 842 bin 249 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 79 milyon 517 bin 414 metreküp olarak kayıtlara geçti.