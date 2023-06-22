Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 8 Bin 625 Lira 38 Kuruş

Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 625 lira 38 kuruş olarak belirlendi. Toplam işlem hacmi ise 12 milyon 774 bin 639 lira olarak gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 625 lira 38 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 12 milyon 774 bin 639 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 10 milyon 869 bin 356 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 8 bin 625 lira 38 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 481 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 56 lira 65 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 194 lira 11 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 77 milyon 392 bin 895 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 78 milyon 478 bin 435 metreküp olarak kayıtlara geçti.