Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 8 Bin 600 Lira 89 Kuruş

Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 600 lira 89 kuruş olarak belirlendi. Toplam işlem hacmi ise 15 milyon 395 bin 668 lira olarak gerçekleşti. Türkiye'ye ise 70 milyon 286 bin 457 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 600 lira 89 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 15 milyon 395 bin 668 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 12 milyon 774 bin 639 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 8 bin 600 lira 89 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 790 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 30 lira 93 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 170 lira 85 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 70 milyon 286 bin 457 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 68 milyon 931 bin 264 metreküp olarak kayıtlara geçti.