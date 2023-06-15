Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 8 Bin 597 Lira 73 Kuruş

Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 597 lira 73 kuruş olarak belirlendi. Toplam işlem hacmi ise 48 milyon 595 bin 800 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 597 lira 73 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 48 milyon 595 bin 800 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki günü 84 milyon 305 bin 700 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 8 bin 597 lira 73 kuruş, gaz ticaret miktarı da 5 milyon 652 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 27 lira 62 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 167 lira 84 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 88 milyon 967 bin 507 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 87 milyon 992 bin 916 metreküp olarak kayıtlara geçti.