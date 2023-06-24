Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 8 Bin 592 Lira 6 Kuruş

Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 592 lira 6 kuruş olarak belirlendi. Toplam işlem hacmi ise 45 milyon 346 bin 926 lira olarak gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 592 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 45 milyon 346 bin 926 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 15 milyon 395 bin 668 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 8 bin 592 lira 6 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 271 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 21 lira 66 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 162 lira 46 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 61 milyon 475 bin 75 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 65 milyon 594 bin 974 metreküp olarak kayıtlara geçti.