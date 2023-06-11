Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 8 Bin 571 Lira 83 Kuruş

Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 571 lira 83 kuruş olarak belirlendi. Toplam işlem hacmi ise 34 milyon 708 bin 680 lira olarak gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 571 lira 83 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 34 milyon 708 bin 680 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 31 milyon 506 bin 568 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 8 bin 571 lira 83 kuruş, gaz ticaret miktarı da 4 milyon 49 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin lira 42 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 143 lira 24 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 83 milyon 355 bin 388 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 88 milyon 535 bin 865 metreküp olarak kayıtlara geçti.