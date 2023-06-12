Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 8 Bin 565 Lira 66 Kuruş

Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 565 lira 66 kuruş olarak belirlendi. Toplam işlem hacmi ise 24 milyon 636 bin 480 lira olarak gerçekleşti. Türkiye'ye ise 76 milyon 994 bin 692 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 565 lira 66 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 24 milyon 636 bin 480 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 34 milyon 708 bin 680 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 8 bin 565 lira 66 kuruş, gaz ticaret miktarı da 2 milyon 876 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 8 bin 993 lira 94 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 137 lira 38 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 76 milyon 994 bin 692 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 82 milyon 512 bin 585 metreküp olarak kayıtlara geçti.