Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 8 Bin 551 Lira 78 Kuruş

Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 551 lira 78 kuruş olarak belirlendi. Toplam işlem hacmi ise 84 milyon 305 bin 700 lira oldu. Türkiye'ye ise 113 milyon 719 bin 524 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 551 lira 78 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 84 milyon 305 bin 700 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 55 milyon 46 bin 200 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 8 bin 551 lira 78 kuruş, gaz ticaret miktarı da 9 milyon 858 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 8 bin 979 lira 37 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 124 lira 19 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 113 milyon 719 bin 524 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 107 milyon 637 bin 427 metreküp olarak kayıtlara geçti.