Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 8 Bin 505 Lira 28 Kuruş

Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 505 lira 28 kuruş olarak belirlendi. Toplam işlem hacmi 55 milyon 46 bin 200 lira olarak gerçekleşti. Türkiye'ye 100 milyon 30 bin 9 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 505 lira 28 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 55 milyon 46 bin 200 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 24 milyon 636 bin 480 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 8 bin 505 lira 28 kuruş, gaz ticaret miktarı da 6 milyon 472 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 8 bin 930 lira 54 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 80 lira 2 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 100 milyon 30 bin 9 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 97 milyon 578 bin 737 metreküp olarak kayıtlara geçti.