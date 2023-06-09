Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 8 Bin 347 Lira 34 Kuruş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 347 lira 34 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 35 milyon 619 bin 841 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 8 milyon 974 bin 821 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 347 lira 34 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 35 milyon 619 bin 841 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 8 milyon 974 bin 821 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 8 bin 347 lira 34 kuruş, gaz ticaret miktarı da 4 milyon 267 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 8 bin 764 lira 71 kuruş, satış fiyatı ise 7 bin 929 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 104 milyon 422 bin 70 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 104 milyon 321 bin 144 metreküp olarak kayıtlara geçti.