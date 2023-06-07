Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 8 Bin 18 Lira 98 Kuruş

Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 18 lira 98 kuruş olarak belirlendi. Toplam işlem hacmi ise 3 milyon 592 bin 502 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 18 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 592 bin 502 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 8 milyon 180 bin 558 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 8 bin 18 lira 98 kuruş, gaz ticaret miktarı da 448 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 8 bin 419 lira 93 kuruş, satış fiyatı ise 7 bin 618 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 84 milyon 318 bin 962 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 85 milyon 123 bin 517 metreküp olarak kayıtlara geçti.