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Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 8 Bin 18 Lira 98 Kuruş

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 8 Bin 18 Lira 98 Kuruş

Ekonomi Haberleri

Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 18 lira 98 kuruş olarak belirlendi. Toplam işlem hacmi ise 3 milyon 592 bin 502 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 18 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 592 bin 502 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 8 milyon 180 bin 558 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 8 bin 18 lira 98 kuruş, gaz ticaret miktarı da 448 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 8 bin 419 lira 93 kuruş, satış fiyatı ise 7 bin 618 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 84 milyon 318 bin 962 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 85 milyon 123 bin 517 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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