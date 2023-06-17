Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 8 Bin 626 Lira 9 Kuruş

Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 626 lira 9 kuruş olarak belirlendi. Toplam işlem hacmi ise 43 milyon 700 bin 950 lira olarak gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 626 lira 9 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 43 milyon 700 bin 950 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 26 milyon 709 bin 900 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 8 bin 621 lira 59 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 66 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 57 lira 39 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 194 lira 79 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 83 milyon 186 bin 264 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 81 milyon 110 bin 488 metreküp olarak kayıtlara geçti.