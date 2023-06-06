Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 7 Bin 988 Lira 82 Kuruş

Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 7 bin 988 lira 82 kuruş olarak belirlendi. Toplam işlem hacmi ise 8 milyon 180 bin 558 lira olarak gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 7 bin 988 lira 82 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 180 bin 558 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 3 milyon 520 bin 589 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 7 bin 988 lira 82 kuruş, gaz ticaret miktarı da 1 milyon 24 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 8 bin 388 lira 26 kuruş, satış fiyatı ise 7 bin 589 lira 38 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 84 milyon 816 bin 140 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 84 milyon 735 bin 898 metreküp olarak kayıtlara geçti.