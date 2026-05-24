Haberler

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 281 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi 6 milyon 653 bin 185 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 281 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 653 bin 185 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 7 milyon 768 bin 800 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 281 lira olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 385 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 145 lira 5 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 416 lira 95 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 101 milyon 604 bin 442 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 101 milyon 441 bin 80 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Handan Kazancı
Polis tahliye için CHP Genel Merkezi'nde! Arbede çıktı

CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İçişleri Bakanlığı: Akçakoca Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

Tutuklanan Akçakoca Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
Duyanlar inanamıyor: Burada kurbanlık düve ve tosunlar 45 bin liraya satılıyor

Burada kurbanlık düve ve tosunlar 45 bin liraya satılıyor
CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polis devreye girdi

CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polisler devrede
Akın akın geliyorlar! Türkiye'nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı

Akın akın geliyorlar! 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu

Elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
CHP Genel Merkezi'nde kapının önüne koltuklar koyuldu

Görüntü CHP Genel Merkezi'nin içinden

Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi

Bomba iddia! Kılıçdaroğlu kurultay için 4 ismin ihracını istedi