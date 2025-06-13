Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 13 Bin 699 Lira

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Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 699 lira 17 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise 14 milyon 154 bin 826 lira oldu. Türkiye'ye ise 118 milyon 600 bin 621 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 699 lira 17 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 14 milyon 154 bin 826 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 14 milyon 744 bin 642 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 699 lira 17 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 53 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 384 lira 13 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 14 lira 21 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 118 milyon 600 bin 621 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 118 milyon 568 bin 440 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
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