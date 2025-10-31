Haberler

Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar ve İşlem Hacmi Düşüş Göstermekte

Güncelleme:
Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14.299,34 lira olarak belirlenirken, işlem hacmi 11,9 milyon lira oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı fiyatları da açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 299 lira 34 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 11 milyon 912 bin 467 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 13 milyon 820 bin 624 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 299 lira 34 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 843 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 14 lira 31 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 584 lira 37 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 171 milyon 761 bin 518 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 148 milyon 997 bin 481 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
