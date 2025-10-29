Spot Doğal Gaz Piyasasında fiyatlar ve işlem hacmi düştü

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 436 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 451 bin 338 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 9 milyon 587 bin 138 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 436 lira, gaz ticaret miktarı ise 457 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 157 lira 80 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 714 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 125 milyon 884 bin 638 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 125 milyon 970 bin 684 metreküp olarak kayıtlara geçti.