Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar ve İşlem Hacmi Artışı

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 455 lira 2 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 180 bin 317 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 6 milyon 198 bin 338 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 455 lira 2 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 499 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 177 lira 77 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 732 lira 27 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 193 milyon 682 bin 243 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 193 milyon 502 bin 92 metreküp olarak kayıtlara geçti.