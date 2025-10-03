Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar ve İşlem Hacmi Artış Göstermekte

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 747 lira 56 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 76 bin 878 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 8 milyon 573 bin 554 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 747 lira 56 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 616 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 484 lira 94 kuruş, satış fiyatı ise 14 bin 10 lira 18 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 116 milyon 730 bin 794 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 116 milyon 541 bin 621 metreküp olarak kayıtlara geçti.