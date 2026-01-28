Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 196 lira 29 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 542 bin 713 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 717 bin 713 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 196 lira 29 kuruş olarak tespit edilirken gaz ticaret miktarı 462 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 906 lira 10 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 486 lira 48 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 252 milyon 76 bin 218 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 252 milyon 328 bin 229 metreküp olarak kayıtlara geçti.