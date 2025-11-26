Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar ve İşlem Hacmi Artış Gösterdi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 573 lira 2 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 198 bin 338 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 440 bin 731 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 573 lira 2 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 432 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 301 lira 67 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 844 lira 37 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 200 milyon 89 bin 577 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 200 milyon 87 bin 936 metreküp olarak kayıtlara geçti.