Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar ve İşlem Hacmi Artış Gösterdi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 424 lira 66 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 201 bin 930 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 58 bin 907 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 424 lira 66 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 430 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 145 lira 89 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 703 lira 43 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 150 milyon 135 bin 443 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 149 milyon 951 bin 929 metreküp olarak kayıtlara geçti.