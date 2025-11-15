Haberler

Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar ve İşlem Hacmi Artış Gösterdi

Güncelleme:
Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 557 lira 59 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi 18 milyon 548 bin 522 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 557 lira 59 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 18 milyon 548 bin 522 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 7 milyon 561 bin 253 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 557 lira 59 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 290 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 285 lira 47 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 829 lira 71 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 195 milyon 378 bin 64 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 195 milyon 155 bin 636 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi
