Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar ve İşlem Hacmi Artış Gösterdi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 496 lira 65 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 18 milyon 43 bin 178 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 11 milyon 912 bin 467 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 496 lira 65 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 279 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 221 lira 48 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 771 lira 82 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 158 milyon 237 bin 520 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 158 milyon 546 bin 219 metreküp olarak kayıtlara geçti.