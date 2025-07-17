Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar ve İşlem Hacmi Artış Gösterdi

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Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 493 lira 75 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi 5 milyon 571 bin 555 lira oldu, doğal gaz ticaret miktarı 384 bin metreküp olarak kaydedildi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 493 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 571 bin 555 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 2 milyon 930 bin 126 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 493 lira 75 kuruş, gaz ticaret miktarı da 384 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 218 lira 44 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 769 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 123 milyon 812 bin 739 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 124 milyon 387 bin 914 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
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