Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar ve İşlem Hacmi Artış Gösterdi

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Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 590 lira 88 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise 10 milyon 323 bin 828 lira olarak kaydedildi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 590 lira 88 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 10 milyon 323 bin 828 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 9 milyon 434 bin 262 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 590 lira 88 kuruş, gaz ticaret miktarı da 779 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 270 lira 42 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 911 lira 34 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 131 milyon 449 bin 386 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 131 milyon 735 bin 131 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
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