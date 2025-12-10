Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 479 lira 93 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 706 bin 763 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 970 bin 283 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 479 lira 93 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 256 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 203 lira 93 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 755 lira 93 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 243 milyon 81 bin 147 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 243 milyon 191 bin 782 metreküp olarak kayıtlara geçti.