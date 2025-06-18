Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar ve İşlem Hacmi Açıklandı

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 730 lira 22 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 568 bin 942 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 10 milyon 447 bin 952 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 730 lira 22 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 716 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 416 lira 73 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 43 lira 71 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 116 milyon 630 bin 504 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 116 milyon 619 bin 253 metreküp olarak kayıtlara geçti.