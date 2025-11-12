Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar ve İşlem Hacmi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 402 lira 21 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 700 bin 250 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 7 milyon 579 bin 72 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 402 lira 21 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 466 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 122 lira 32 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 682 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 163 milyon 185 bin 55 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 163 milyon 250 bin 290 metreküp olarak kayıtlara geçti.