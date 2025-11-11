Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar ve İşlem Hacmi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 300 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 579 bin 72 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 10 milyon 51 bin 432 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 300 lira 15 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 530 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 15 lira 16 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 585 lira 14 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 166 milyon 418 bin 421 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 166 milyon 265 bin 97 metreküp olarak kayıtlara geçti.