Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar ve İşlem Hacmi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 528 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 694 bin 913 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 10 milyon 811 bin 408 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 528 lira 40 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 530 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 254 lira 82 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 801 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 136 milyon 946 bin 73 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 136 milyon 235 bin 906 metreküp olarak kayıtlara geçti.