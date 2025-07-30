Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar Düşüş Gösterdi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 428 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 18 milyon 104 bin 426 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 18 milyon 626 bin 422 lira olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 428 lira 20 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 255 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 149 lira 61 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 706 lira 79 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 146 milyon 738 bin 563 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 146 milyon 964 bin 177 metreküp olarak kayıtlara geçti.