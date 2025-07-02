Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar Belirlenmeye Devam Ediyor

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Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 739 lira 56 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi 7 milyon 745 bin 790 lira oldu ve gaz ticaret miktarı 567 bin metreküp olarak kaydedildi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 739 lira 56 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 745 bin 790 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 14 milyon 532 bin 218 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 739 lira 56 kuruş, gaz ticaret miktarı da 567 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 426 lira 54 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 52 lira 58 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 130 milyon 418 bin 717 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 130 milyon 460 bin 672 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
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