Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 321 lira 20 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi 2 milyon 769 bin 982 lira oldu ve gaz ticaret miktarı 195 bin metreküp gerçekleşti.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 769 bin 982 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 981 bin 803 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 37 lira 26 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 605 lira 14 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 278 milyon 145 bin 455 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 278 milyon 219 bin 567 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

