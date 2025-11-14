Haberler

Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar Belirlendi

Güncelleme:
Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 739 lira 34 kuruş olarak belirlendi. Piyasa işlem hacmi 7 milyon 561 bin 253 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 739 lira 34 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 561 bin 253 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 7 milyon 146 bin 884 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 739 lira 34 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 513 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 476 lira 31 kuruş, satış fiyatı ise 14 bin 2 lira 37 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 195 milyon 900 bin 436 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 195 milyon 871 bin 14 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
