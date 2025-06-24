Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar Belirlendi

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Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gaz fiyatı 13 bin 642 lira 2 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi önceki güne göre düştü.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 642 lira 2 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 434 bin 262 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 9 milyon 769 bin 54 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 642 lira 2 kuruş, gaz ticaret miktarı da 712 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 324 lira 12 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 959 lira 92 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 112 milyon 923 bin 235 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 113 milyon 476 bin 20 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
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