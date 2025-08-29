Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar Arttı

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 683 lira 82 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 131 bin 633 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 937 bin 360 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 683 lira 82 kuruş, gaz ticaret miktarı da 282 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 418 lira 1 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 949 lira 63 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 139 milyon 927 bin 439 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 140 milyon 36 bin 886 metreküp olarak kayıtlara geçti.