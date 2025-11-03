Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar Artış Gösterdi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 700 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 11 milyon 730 bin 600 oldu. Bu tutar, önceki gün 8 milyon 289 bin 925 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 700 lira, gaz ticaret miktarı ise 798 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 435 lira, satış fiyatı ise 13 bin 965 lira olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 147 milyon 79 bin 357 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 146 milyon 733 bin 42 metreküp olarak kayıtlara geçti.