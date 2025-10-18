Haberler

Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar Açıklandı

Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 288 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi ise 11 milyon 428 bin 169 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 288 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 11 milyon 428 bin 169 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 24 milyon 872 bin 525 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 288 lira, gaz ticaret miktarı ise 800 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 2 lira 40 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 573 lira 60 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 166 milyon 390 bin 436 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 166 milyon 351 bin 181 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
500
