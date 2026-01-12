Haberler

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 14 bin 280 lira olarak belirlenirken, işlem hacmi 4 milyon 425 bin 280 lira oldu. Önceki gün bu rakam 5 milyon 129 bin 970 lira idi. Gaz girişi ise 270 milyon 599 bin 582 metreküp olarak kaydedildi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 280 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 425 bin 280 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 129 bin 970 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 280 lira olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 314 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 994 lira, satış fiyatı ise 13 bin 566 lira olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 270 milyon 599 bin 582 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 270 milyon 554 bin 782 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca'yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim

Yarışmacının verdiği cevap onu da şaşırttı: Şok içerisindeyim
Belediye Başkanı Alper Yeğin'in mecliste kullandığı ifade tepki çekti

Belediye başkanının kürsüden kullandığı ifadeye büyük tepki var
9 yıldır aranan FETÖ firarisi kardeşinin kimliğiyle saklandığı evde yakalandı

9 yıldır aranan FETÖ firarisi kardeşinin kimliğiyle saklandığı evde yakalandı
Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca'yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim

Yarışmacının verdiği cevap onu da şaşırttı: Şok içerisindeyim
Futbolseverler ekran başına! Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor

Futbolseverler ekran başına! 3 gün sürecek heyecan yarın başlıyor
Kasım Garipoğlu'nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var

İtirafçı olmak için başvuru yaptı: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var