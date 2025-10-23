Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi Düşüşte

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 272 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 12 milyon 573 bin 340 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 14 milyon 842 bin 882 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 272 lira, gaz ticaret miktarı ise 881 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 985 lira 60 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 558 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 170 milyon 323 bin 23 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 170 milyon 432 bin 714 metreküp olarak kayıtlara geçti.