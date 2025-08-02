Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi Düşüşte

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 335 lira 60 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 17 milyon 503 bin 759 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 24 milyon 470 bin 375 lira olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 335 lira 60 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 221 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 52 lira 38 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 618 lira 82 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 136 milyon 946 bin 73 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 136 milyon 235 bin 906 metreküp olarak kayıtlara geçti.