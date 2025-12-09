Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 364 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 970 bin 283 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 215 bin 525 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 364 lira 98 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 277 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 83 lira 23 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 646 lira 73 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 241 milyon 581 bin 554 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 241 milyon 566 bin 198 metreküp olarak kayıtlara geçti.