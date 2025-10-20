Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi Düştü

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 273 lira 60 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 563 bin 220 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 11 milyon 79 bin 573 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 273 lira 60 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 670 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 987 lira 28 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 559 lira 92 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 145 milyon 653 bin 184 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 145 milyon 256 bin 852 metreküp olarak kayıtlara geçti.