Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi Düştü

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 299 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 879 bin 599 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 13 milyon 994 bin 448 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 299 lira, gaz ticaret miktarı da 621 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 13 lira 95 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 584 lira 5 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 142 milyon 405 bin 832 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 142 milyon 41 bin 957 metreküp olarak kayıtlara geçti.