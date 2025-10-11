Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 328 lira 56 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 15 milyon 789 bin 934 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 15 milyon 866 bin 835 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 328 lira 56 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 102 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 44 lira 99 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 612 lira 13 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 137 milyon 703 bin 632 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 137 milyon 413 bin 547 metreküp olarak kayıtlara geçti.