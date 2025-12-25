Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 405 lira 39 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 17 milyon 263 bin 700 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 15 milyon 204 bin 543 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 405 lira 39 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 1 milyon 237 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 125 lira 66 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 685 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 279 milyon 826 bin 575 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 279 milyon 833 bin 808 metreküp olarak kayıtlara geçti.